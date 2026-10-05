लहेरियासराय में जोगबनी दानापुर इंटरसिटी का ठहराव, पटना और सीमांचल से सीधा जुड़ाव

जागरण संवाददाता, दरभंगा। Laheriasarai Stoppage Jogbani Danapur Express: कमिश्नरी मुख्यालय लहेरियासराय स्टेशन पर सोमवार को जोगबनी-दानापुर इंटरसिटी एक्सप्रेस का ठहराव शुरू हो गया।

सांसद डॉ. गोपालजी ठाकुर और सांसद डॉ. धर्मशीला गुप्ता ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया।

पटना और सीमांचल से जुड़ाव

सांसद डॉ. गोपालजी ठाकुर ने कहा कि इस ठहराव से दरभंगा के दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्रों का पटना और सीमांचल से सीधा जुड़ाव हो गया है। इससे दैनिक यात्रियों, व्यवसायियों और आम जनता के समय तथा संसाधनों की बचत होगी।

रेल मंत्री से की थी मांग स्थानीय लोगों की मांग पर सांसद ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर रेलवे बोर्ड की बैठकों में इस विषय को उठाया था। सांसद ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत लहेरियासराय, दरभंगा और सकरी स्टेशनों के कायाकल्प का जिक्र भी किया।