जागरण संवाददाता, दरभंगा। सुपौल मंडल कारा में बंद गांजा तस्करी के आरोपित एक अधेड़ की रविवार को डीएमसीएच में उपचार के दौरान मौत हो गई। जेल में तबीयत बिगड़ने के बाद उसे देर रात अस्पताल में भर्ती कराया गया था। चिकित्सकीय उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। मौत के बाद डीएमसीएच में पोस्टमार्टम की प्रक्रिया की जा रही है।

चार साल से मंडल कारा में था बंद मृतक की पहचान सुपौल जिले के राघोपुर थाना क्षेत्र के फलहा निवासी स्व. महंत यादव के पुत्र फुलेन यादव (53) के रूप में हुई है। वह गांजा तस्करी के आरोप में पिछले चार साल से सुपौल मंडल कारा में बंद था।