दरभंगा DMCH में आधी रात लगी भीषण आग: MCH में मची अफरातफरी, नवजात को गोद में लेकर भागी महिलाएं

संवाद सहयोगी, दरभंगा। डीएमसीएच के एमसीएच (मदर चाइल्ड अस्पताल) में शुक्रवार आधी रात को आग लगने अफरा-तफरी मच गई। शाट सर्किट से बिजली तारों से निकली चिंगारी और धमाके की आवाज से दहशत में आई प्रसूता नवजात को गोद में लेकर भागने लगी। वार्ड में दमघोंटू धुआं भरने से मरीजों, स्वजन और स्वास्थ्य कर्मी घबरा गये।

हालांकि, हादसे की जानकारी पर पहुंचे अस्पताल उपाधीक्षक डा. अमित कुमार झा एवं सुरक्षा सुपरवाइजर महेश सिंह ने गार्डो, नर्सिंग स्टाफ और स्थानीय लोगों की सहायता से स्थिति को नियंत्रित कर वार्ड में भर्ती मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाला। न्यू सर्जरी ब्लाक के ग्राउंड फ्लोर में शिफ्ट किया इसके बाद आनन-फानन में सभी महिला मरीजों को न्यू सर्जरी ब्लाक के ग्राउंड फ्लोर में शिफ्ट किया। आपरेट मरीजों को ट्रायज एरिया और सीसीडब्यू में भर्ती किया गया। साथ ही अग्निशमन विभाग के वाहनों के पहुंचने से ही कर्मियों ने करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू कर लिया।