दरभंगा एम्स के आसपास भूमाफिया का जाल, 5 लाख की जमीन 1 करोड़ में, इस तरह चल रहा खेल

जागरण संवाददाता, दरभंगा। निर्माणाधीन दरभंगा एम्स के पास जमीन की कीमत आसमान छूने के साथ ही भूमाफिया हावी हो गए हैं। शोभन-एकमी बाइपास के पास बन रहे एम्स के आसपास की जमीन अब उसके असली मालिक नहीं, बल्कि भूमाफिया बेचते और कब्जा कराते हैं।

स्थानीय लोगों का कहना है कि जब से एम्स के गेट का निर्माण हुआ है उसके बाद से एम्स के चारों ओर दो किलो मीटर के दायरे में जमीन खरीदने के लिए असली मालिक से कम कीमत पर एग्रीमेंट करा लिया जाता है ।

इसके बाद भूमाफिया उसे ऊंची कीमत पर बेचने के लिए रसूखदार ,व्यापारी ,चिकित्सक आदि की तलाश में जुट जाते हैं। वहीं जमीन पर कब्जा होते ही जमीन की कीमत 20 गुणा तक बढ़ा कर बेच देते हैं। भू-माफिया एम्स के आस पास की जमीन के पास झोपड़ी ओर एस्बेस्टसनुमा घर बना कर कार्यालय भी चलाते है । उस झोपड़ी में चाय ,पानी ,नाश्ता ,कुर्सी ,टेबल ,पंखा की भी व्यवस्था रहती है। इसी को लेकर भू-माफिया के अलग अलग कई गिरोह सक्रिय हैं।

गरीब और कमजोर लोगों की जमीन पर भू माफिया की नजर सामाजिक कार्यकर्ता मुकुंद चौधरी ने बताया कि भू माफिया की नजर खासतौर से गरीब और कमजोर लोगों की जमीन पर रहती है। भू-स्वामियों से दो से पांच लाख रुपये प्रति कट्ठा में एग्रीमेंट करा लेते हैं और फिर उसी जमीन की मिट्टीकरण कर, बाउंड्री देकर 60 लाख से एक करोड़ रुपये प्रति कट्ठा तक में बेच रहे हैं।

बुधवार को एम्स स्थित शिवपुरी मोहल्ले में एक ही जमीन पर कब्जे को लेकर दो गुटों में जमकर फायरिंग हुई। इस दौरान लहेरियासराय थाना छेत्र के इमामबारी निवासी विजय भगत को को गोली लग गई, जो गंभीर रूप से घायल है। उसका इलाज अल्लपट्टी स्थित निजी अस्पताल में चल रहा है।

दो गुटों में गोलीबारी के दौरान जमीन पर बनी चहारदीवारी को भी गिरा दिया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन पुलिस ऐसे तत्वों पर लगाम लगाने में नाकाम है।