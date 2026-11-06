मुंबई जाने वालों के लिए खुशखबरी, दरभंगा से शुरू हुई नवी मुंबई की सीधी उड़ान

संवाद सहयोगी, दरभंगा। दीपावली और छठ के मौके पर घर आने-जाने की तैयारी कर रहे यात्रियों के लिए हवाई सफर के विकल्प में एक और सुविधा जुड़ गई है। दरभंगा से नवी मुंबई के बीच सीधी विमान सेवा शुरू हो गई है।

शुक्रवार को अकासा एयर की पहली उड़ान यात्रियों से पूरी तरह भरी रही। विमान के दरभंगा पहुंचने पर यात्रियों का गुलाब देकर स्वागत किया गया। नई सेवा शुरू होने से मुंबई महानगर क्षेत्र की यात्रा करने वाले लोगों को सहूलियत मिलेगी।

पहले दिन सभी सीटें रहीं फुल शुक्रवार को अकासा एयर की उड़ान संख्या क्यूपी 2011 सुबह 9:44 बजे दरभंगा एयरपोर्ट पहुंची। विमान में सवार यात्रियों का गुलाब देकर स्वागत किया गया। इसके बाद विमान सुबह 10:36 बजे नवी मुंबई के लिए रवाना हो गया। पहले दिन विमान की सभी सीटें भरी रहीं।

सप्ताह में छह दिन मिलेगी सुविधा दरभंगा से नवी मुंबई के बीच यह सीधी विमान सेवा शनिवार को छोड़कर सप्ताह के बाकी छह दिनों में उपलब्ध रहेगी। इससे यात्रियों को नवी मुंबई और आसपास के क्षेत्रों तक पहुंचने में सुविधा होगी।

शनिवार को 12 विमानों का आवागमन शनिवार को दरभंगा एयरपोर्ट पर दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु और नवी मुंबई के बीच कुल 12 विमानों का आवागमन हुआ। हालांकि, दिल्ली और मुंबई से आने वाली स्पाइसजेट की उड़ानें रद रहीं। यात्रियों को इसकी सूचना पहले ही दे दी गई थी।