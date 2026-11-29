जागरण संवाददाता, दरभंगा। गांव में दो पक्षों के बीच विवाद रविवार की सुबह हिंसक हो गया। इस दौरान चाकू के वार से 26 वर्षीय टेंपो चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन जख्म इतने गहरे थे कि उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है और पुलिस बल तैनात किया गया है।

विवाद के दौरान चाकू से हमला घटना पतौर थाना क्षेत्र के श्रीरामपुर पीपरा गांव की है। रविवार सुबह करीब 10 बजे दो पक्षों के बीच विवाद के दौरान कुछ लोगों ने टेंपो चालक मनीष कुमार सिंह पर चाकू से हमला कर दिया। चाकू के प्रहार से उसके सिर पर गहरा जख्म हो गया। गंभीर रूप से घायल मनीष को आनन-फानन में बहादुरपुर पीएचसी ले जाया गया।

पीएचसी से डीएमसीएच रेफर, नहीं बची जान बहादुरपुर पीएचसी में प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सक ने मनीष को डीएमसीएच रेफर कर दिया। वहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक श्रीरामपुर पीपरा गांव निवासी रामप्रीत कुंवर का पुत्र था।