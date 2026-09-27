दरभंगा में शिक्षकों के तेवर से हिली डीपीओ की कुर्सी, डीडीसी से जांच कराने पर अड़े

संवाद सहयोगी, दरभंगा। भूतलक्षी प्रोन्नति के मुद्दे पर दरभंगा में शिक्षकों की एकजुटता ने शिक्षा विभाग की हलचल बढ़ा दी। टीचर्स क्लब के बैनर तले जुटे प्रभावित स्नातक कला शिक्षकों ने न्यायोचित प्रोन्नति की मांग को लेकर संकल्प लिया।

शिक्षकों ने स्थापना डीपीओ से पूरी प्रक्रिया की जानकारी ली और मामले की निष्पक्ष जांच के लिए डीडीसी स्तर से कार्रवाई कराने पर जोर दिया।

मौसम की परवाह नहीं, जुटे शिक्षक

विपरीत मौसम के बावजूद जिले के दूर-दराज क्षेत्रों से बड़ी संख्या में शिक्षक पहुंचे। शिक्षक संकल्प एवं प्रतिज्ञा-वचन कार्यक्रम में शिक्षकों ने भूतलक्षी प्रोन्नति की प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित कराने की मांग उठाई। टीचर्स क्लब के संयोजक सतीश चन्द्र प्रसाद के नेतृत्व में शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर विभागीय अधिकारियों के समक्ष पक्ष रखा।

डीपीओ से मांगा कार्रवाई का ब्योरा शिक्षकों ने स्थापना डीपीओ से राघवेन्द्र शर्मा एवं अन्य बनाम बिहार राज्य मामले में अब तक की गई विभागीय कार्रवाई की जानकारी मांगी। अभिलेखों के परीक्षण और आगे की कार्ययोजना को लेकर भी सवाल किए गए।