दरभंगा के सिमरी में बस से 26 किलो गांजा बरामद, महिला सहित दो तस्कर गिरफ्तार

संवाद सहयोगी, सिंहवाड़ा (दरभंगा)। Darbhanga Ganja Seizure Case: सिमरी थाना पुलिस ने सोमवार सुबह गुप्त सूचना के आधार पर दरभंगा से पटना जा रही बस से 26 किलो गांजा बरामद किया।

पुलिस ने मौके से एक महिला समेत दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है। गांजा 13 पैकेट में रखा था, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया।

बस रोककर की गई तलाशी

सोमवार सुबह करीब 10:30 बजे सिमरी थाना पुलिस को सूचना मिली कि दरभंगा से पटना जाने वाली बस में गांजा ले जाया जा रहा है।

सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष अरविंद कुमार पुलिस बल के साथ सिमरी चौक पहुंचे और वाहन जांच शुरू कर दी। इसी दौरान दिल्ली मोड़ की ओर से आ रही बस संख्या बीआर06पीजी 7045 को रोककर तलाशी ली गई।

तलाशी के दौरान बस में रखे बैग और थैली से गांजा के 13 पैकेट बरामद हुए। इसके बाद पुलिस ने सिंहवाड़ा के अंचलाधिकारी अंकुर राय को सूचना दी। उनकी निगरानी में गांजा का वजन कराया गया, जिसमें कुल 26 किलो गांजा पाया गया।

महिला समेत दो गिरफ्तार गिरफ्तार आरोपितों की पहचान वैशाली जिले के राघोपुर फतेहपुर थाना क्षेत्र के राघोपुर निवासी जगत राय के 25 वर्षीय पुत्र रंजन कुमार और समस्तीपुर जिले के पटोरी थाना क्षेत्र के नंदनी लगुनिया गांव निवासी रोहित कुमार की 23 वर्षीय पत्नी विभा देवी के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर गांजा जब्त कर लिया।