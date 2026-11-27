राहुल कुमार गुप्ता, दरभंगा। Social Media Content Removal : साइबर अपराध पर लगाम लगाने में गृह मंत्रालय की ओर से विकसित ‘सहयोग’ पोर्टल कारगर साबित हो रहा है। इसके माध्यम से महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध आपत्तिजनक आनलाइन सामग्री, अश्लील फोटो-वीडियो, फर्जी प्रोफाइल और साइबर उत्पीड़न से जुड़ी शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई की जा रही है।

कानून प्रवर्तन एजेंसियां सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत संबंधित इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म को टेकडाउन नोटिस भेजकर आपत्तिजनक सामग्री हटवाती हैं। दरभंगा जिले में अब तक इस पोर्टल के माध्यम से साइबर थाने में कुल 110 शिकायतें दर्ज की गई हैं। इनमें 85 शिकायतों पर कार्रवाई पूरी कर ली गई है, जबकि 25 मामले अनुसंधान के अधीन हैं। वहीं, महिला थाने में अब तक इस पोर्टल पर एक भी शिकायत दर्ज नहीं हुई है।

72 घंटे में हटाई जाती है आपत्तिजनक सामग्री सहयोग पोर्टल पर शिकायत मिलने के बाद संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफार्म को टेकडाउन नोटिस भेजने के बाद सामान्य तौर पर 72 घंटे के अंदर आपत्तिजनक सामग्री हटा दी जाती है। हालांकि, कभी-कभी पहचान और आईडी सत्यापन में देरी होने पर इसमें सात दिन तक का समय लग जाता है। पोर्टल पर पीड़ित की पहचान गोपनीय रखने की व्यवस्था है। शिकायतकर्ता अपनी पहचान उजागर करने या गोपनीय रखने का विकल्प चुन सकते हैं। साथ ही उन्हें शिकायत पर हुई कार्रवाई की प्रगति की जानकारी भी दी जाती है।

पांच पुलिसकर्मियों को मिला प्रशिक्षण पोर्टल के प्रभावी इस्तेमाल के लिए साइबर थाने में पुलिस उपाधीक्षक बिपिन बिहारी और दो इंस्पेक्टर सहित महिला थाने की थानाध्यक्ष पुष्पलता कुमारी और अपर थानाध्यक्ष ज्योति कुमारी को प्रशिक्षण दिया गया है। दोनों थानों के पुलिसकर्मी भी इसके माध्यम से कार्रवाई कर रहे हैं।

साइबर थानाध्यक्ष ने बताया कि सहयोग पोर्टल साइबर अपराध पर अंकुश लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। इससे महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध आपत्तिजनक सामग्री, फर्जी प्रोफाइल और साइबर उत्पीड़न के मामलों में त्वरित कार्रवाई संभव हुई है। लोगों को इसके प्रति जागरूक करने की जरूरत है, ताकि अधिक से अधिक पीड़ित इसका लाभ उठा सकें।