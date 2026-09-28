बिजली उपभोक्ता ध्यान दें, सुबह चार घंटे बंद रहेगी सप्लाई, दरभंगा के इन इलाकों पर पड़ेगा असर

जागरण संवाददाता, दरभंगा । अगर आप मंगलवार की सुबह घर से निकलने या जरूरी काम निपटाने की तैयारी कर रहे हैं तो बिजली कटौती का समय जरूर ध्यान में रखें।

शहर के कई प्रमुख इलाकों में सुबह पांच से नौ बजे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। ऐसे में घरेलू कामकाज से लेकर दुकानों और संस्थानों की गतिविधियां प्रभावित हो सकती हैं।

सुबह पांच से नौ बजे तक कटौती

विद्युत विभाग के अनुसार शहर के 33/11 केवी विद्युत शक्ति उपकेंद्र डीएमसीएच और बंगाली से जुड़े इलाकों में चार घंटे बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। उपकेंद्रों में फीडर शिफ्टिंग का कार्य कराया जाना है। इसी कारण मंगलवार की सुबह पांच बजे से नौ बजे तक संबंधित फीडरों से आपूर्ति नहीं होगी।

तीन फीडरों से जुड़े इलाके होंगे प्रभावित गावर एजेंसी की ओर से कराए जा रहे शिफ्टिंग कार्य के दौरान डीएमसीएच उपकेंद्र का फीडर नंबर चार बंद रहेगा। वहीं बंगाली उपकेंद्र के 11 केवी एमएल एकेडमी और 11 केवी मिर्जा खां तालाब फीडर की आपूर्ति भी बाधित रहेगी।

इन प्रमुख इलाकों में रहेगी परेशानी बिजली कटौती का असर बेंता चौक, कर्पूरी चौक, वीआइपी रोड, हास्पिटल रोड, राजपूत कालोनी, कालोनी नंबर चार और बंगाली टोला में पड़ेगा। इसके अलावा आर्मी हास्पिटल, डेंटल कालेज, महारानी कल्याणी कालेज, शर्मा डायग्नोस्टिक, एलआइसी आफिस और डा. मोहन मिश्रा क्षेत्र के उपभोक्ता भी प्रभावित होंगे।