दरभंगा की बेटी नेहा ने खेल कोटे से हासिल की CRPF की वर्दी, नेशनल में जीता था गोल्ड मेडल

संवाद सहयोगी, बेनीपुर (दरभंगा)। Sports Quota CRPF Selection: यदि बेटियों को परिवार का पूरा सहयोग, सही मार्गदर्शन और अपनी प्रतिभा दिखाने का उचित अवसर मिले, तो वे हर क्षेत्र में सफलता की नई ऊंचाइयों को छू सकती हैं।

दरभंगा जिले के बेनीपुर प्रखंड अंतर्गत पोखराम गांव की रहने वाली नेहा चौधरी ने खेल के मैदान में शानदार उपलब्धियां हासिल करने के बाद देश सेवा का गौरवशाली मार्ग चुनकर इस बात को पूरी तरह सच साबित कर दिया है। उनकी यह प्रेरणादायक सफलता आज पूरे क्षेत्र की बेटियों के लिए मिसाल बन गई है।

लगातार दो वर्षों तक नेशनल में गोल्ड नेहा चौधरी ने अपनी खेल प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए वर्ष 2010 में झारखंड के पूर्वी क्षेत्र में आयोजित हाईजंप रीजनल चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया था।

इसके बाद उन्होंने अपनी मेहनत और लगन को जारी रखते हुए वर्ष 2011 में नेशनल हाईजंप प्रतियोगिता में भी स्वर्ण पदक हासिल किया। लगातार दो वर्षों तक मिली इस बड़ी सफलता ने उनके खेल के प्रति समर्पण और अजेय जज्बे को साबित कर दिया। जमशेदपुर से की शुरुआती पढ़ाई नेहा ने अपनी स्कूली शिक्षा झारखंड के जमशेदपुर स्थित डीबीएमएस स्कूल से प्लस टू तक पूरी की। शिक्षा के साथ-साथ खेल गतिविधियों में बढ़-चढ़कर सक्रिय रहने के कारण उन्होंने विद्यार्थी जीवन से ही अपनी एक अलग और विशिष्ट पहचान बना ली थी।

अपनी खेल प्रतिभा के बल पर ही वर्ष 2014 में उनका चयन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) में हुआ और तब से वह पूरी निष्ठा के साथ वर्दी पहनकर देश की सेवा में जुटी हैं। शिक्षकों के परिवार से ताल्लुक नेहा के पिता विमलेश चौधरी और माता कंचन देवी दोनों ही शिक्षक पेश से जुड़े हैं। बेटी की इस शानदार खेल उपलब्धि और सीआरपीएफ में देश सेवा के सफर से न केवल उनका पूरा परिवार, बल्कि पोखराम गांव का हर एक शख्स गौरवान्वित महसूस कर रहा है।