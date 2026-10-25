दरभंगा मुंबई हवाई मार्ग पर डेढ़ महीने बाद स्पाइसजेट की सेवा बहाल, दीपावली छठ से पहले राहत

संवाद सहयोगी, जागरण (दरभंगा)। Darbhanga Mumbai Spicejet Flight: दरभंगा-मुंबई हवाई मार्ग पर स्पाइसजेट की सीधी उड़ान सेवा डेढ़ महीने बाद फिर से बहाल कर दी गई है।

परिचालन (ऑपरेशनल) कारणों से पिछले 45 दिनों से यह सेवा बाधित चल रही थी, जिससे यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था।

यात्रियों का असमंजस हुआ खत्म

उड़ान बाधित रहने के कारण यात्रियों को कनेक्टिंग फ्लाइट या दूसरे एयरपोर्ट से सफर करना पड़ रहा था। कई यात्रियों ने महीनों पहले ही टिकट बुकिंग करा ली थी और सेवा बहाल होने का इंतजार कर रहे थे। दीपावली और छठ महापर्व से ठीक पहले सेवा शुरू होने से यात्रियों को बड़ी राहत मिली है।