दरभंगा में गरीबों को जमीन मिली, अब घर भी मिलेगा, भूमिहीन परिवारों के लिए सरकार की बड़ी पहल

जागरण संवाददाता, दरभंगा। जिले में अब कोई परिवार भूमिहीन रहकर बेबसी में जीवन नहीं बिताएगा। सरकार की योजना सिर्फ जमीन का पर्चा देने तक सीमित नहीं है, बल्कि भूमिहीन परिवारों को अपनी जमीन के साथ पक्का आवास और जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने की तैयारी है।

जिले के तीनों अनुमंडलों के 1322 भूमिहीन परिवारों को बासगीत पर्चा मिलने के बाद इस दिशा में बड़ी पहल हुई है। पर्चा हाथ में आते ही लाभार्थियों के चेहरे पर वर्षों के इंतजार के बाद अपने आशियाने की उम्मीद साफ नजर आई।

जमीन के बाद घर की बारी पथ निर्माण विभाग-सह-जिले के प्रभारी मंत्री कुमार शैलेन्द्र ने कहा कि सरकार का लक्ष्य समाज के अंतिम पायदान पर खड़े परिवारों को सम्मानजनक जीवन उपलब्ध कराना है। जिन परिवारों को भूमि का स्वामित्व मिला है, उन्हें आगे प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना से जोड़कर मकान उपलब्ध कराया जाएगा।

बिजली और राशन की भी सुविधा मंत्री ने कहा कि लाभार्थियों को सिर्फ जमीन और आवास ही नहीं, बल्कि मुफ्त बिजली कनेक्शन और राशन जैसी मूलभूत सुविधाओं से भी जोड़ा जाएगा। इससे भूमिहीन परिवारों को स्थायी रूप से बेहतर जीवन जीने का अवसर मिलेगा।

पेयजल सुविधा पर भी जोर मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन मंत्री मदन सहनी ने कहा कि आम लोगों तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। जिले में पेयजल व्यवस्था मजबूत करने के लिए करीब 150 बोरिंग कराई गई हैं। शेष कार्यों को जल्द पूरा करने का निर्देश अधिकारियों को दिया गया है।