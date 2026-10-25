दरभंगा के केवटी में सोमवार को तीन घंटे बंद रहेगी बिजली, मेंटनेंस के लिए जलवारा लाइन का शटडाउन

संवाद सहयोगी, केवटी (दरभंगा)। Darbhanga Power Shutdown: दरभंगा जिले के केवटी प्रखंड अंतर्गत जलवारा पावर सबस्टेशन (PSS) क्षेत्र के लोगों को सोमवार को बिजली कटौती का सामना करना पड़ेगा।

33 केवी जलवारा लाइन में आवश्यक मेंटनेंस और अनुरक्षण (रखरखाव) का कार्य किया जाएगा, जिसके चलते बिजली आपूर्ति तीन घंटे के लिए बाधित रहेगी।

सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक शटडाउन

विद्युत आपूर्ति प्रशाखा जलवारा के कनीय अभियंता द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, मेंटनेंस कार्य के कारण सोमवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक 33 केवी जलवारा लाइन का शटडाउन रहेगा। इस समयावधि में जलवारा पीएसएस के अंतर्गत आने वाले सभी 11 केवी फीडरों से बिजली की सप्लाई पूरी तरह ठप रहेगी।

इन पंचायतों में प्रभावित रहेगी बिजली रखरखाव कार्य के दौरान केवटी क्षेत्र की कई प्रमुख पंचायतों में विद्युत आपूर्ति प्रभावित रहेगी। प्रभावित होने वाले इलाकों में मुख्य रूप से पिंडारूच, मझिगामा, लहवार, छतवन, खिरमा, ननौरा, कोठिया, बरही, जलवारा, कोयला स्थान, शेखपुरदानी और लालगंज पंचायत के कुछ हिस्से शामिल हैं।