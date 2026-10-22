दरभंगा में बाइक और कार की टक्कर में युवक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल

संवाद सहयोगी, केवटी (दरभंगा)। Darbhanga Road Accident: दरभंगा-जयनगर राष्ट्रीय राजमार्ग 527 बी पर केवटी-बनवारी स्थित प्लस टू राम जुलूस उच्च विद्यालय के पास बुधवार की रात कार और बाइक की आमने-सामने टक्कर हो गई।

हादसे में बाइक सवार 19 वर्षीय मोनू कुमार सहनी की मौत हो गई। वहीं, बाइक पर सवार दूसरा युवक रोहित सहनी गंभीर रूप से घायल हो गया।

हादसा रात करीब 11:30 बजे हुआ। केवटी पंचायत के वार्ड संख्या 17 निवासी नंदलाल सहनी का पुत्र मोनू कुमार सहनी अपने साथी रोहित सहनी के साथ एक ही बाइक से धेपुरा दुर्गापूजा मेला देखने जा रहा था।

इसी दौरान औंसी जीरोमाइल की ओर से दरभंगा की तरफ आ रही कार से बाइक की टक्कर हो गई। टक्कर में दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए।

सूचना मिलने पर केवटी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, केवटी-रनवे में भर्ती कराया। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने दोनों को डीएमसीएच रेफर कर दिया।

डीएमसीएच ले जाने के दौरान मोनू कुमार सहनी की रास्ते में ही मौत हो गई। वहीं, रोहित सहनी का डीएमसीएच में इलाज चल रहा है। हादसे की सूचना मिलते ही स्वजन में कोहराम मच गया और घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जुट गई।