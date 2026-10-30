वाह रे चुनावी गणित! दरभंगा में जिसके वोटों से मंडराया हार का खतरा, उसी के सहारे जीत गए अनिल झा

संवाद सहयोगी, दरभंगा। चुनावी राजनीति में कब कौन किसकी राह का रोड़ा बन जाए और कब वही जीत का रास्ता खोल दे, इसका दिलचस्प उदाहरण दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के परिणाम में देखने को मिला। राजद के अनिल कुमार झा की जीत का गणित भी कुछ ऐसा ही रहा।

पहली वरीयता के मतों की गिनती में जनसुराज के मो. इम्तेयाज ने उनके सामने ऐसी चुनौती खड़ी की कि अनिल झा पूरे 10 राउंड तक भाजपा के सर्वेश कुमार से पिछड़ते रहे। इम्तेयाज ने राजद के परंपरागत वोट बैंक में सेंध लगाकर अनिल झा की मुश्किलें बढ़ा दी थीं। हालांकि, जब दूसरी वरीयता के मतों की गिनती शुरू हुई तो कहानी पूरी तरह बदल गई। जिस इम्तेयाज के वोटों से अनिल झा की हार का खतरा मंडरा रहा था, उन्हीं के वोटों ने अंततः उनकी जीत की राह आसान कर दी।

हर राउंड में सर्वेश रहे आगे पहली वरीयता के मतों की गिनती में भाजपा के सर्वेश कुमार ने लगातार बढ़त बनाए रखी। कभी एक हजार तो कभी डेढ़ हजार मतों का अंतर रहा, लेकिन अनिल झा किसी भी राउंड में इस बढ़त को खत्म नहीं कर सके। इसकी बड़ी वजह मो. इम्तेयाज को मिले 10 हजार से अधिक मत रहे। उन्होंने राजद के एमवाई समीकरण में सेंधमारी कर मुकाबले का पूरा गणित बदल दिया था।