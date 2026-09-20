Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

दरभंगा में इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों के दो गुटों में मारपीट, चाय दुकान पर हुई घटना में छह चोटिल

By Rahul Kumar Gupta Edited By: Ajit kumar
Published: Sun, 20 Sep 2026 12:26 PM (IST)

दरभंगा के मब्बी चौक पर दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के छात्रों के दो गुटों में मारपीट हो गई, जिसमें छह ...और पढ़ें

पुलिस के पहुंचने के बाद ही स्थिति पर काबू पाया जा सका और मामला शांत हुआ।

पुलिस के पहुंचने के बाद ही स्थिति पर काबू पाया जा सका और मामला शांत हुआ।

जागरण संवाददाता, दरभंगा। Darbhanga Engineering College Clash: मब्बी थाना क्षेत्र के मब्बी चौक स्थित एक चाय दुकान के पास दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के छात्रों के दो गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई।

यह घटना शनिवार शाम करीब सात बजे की बताई जा रही है। अचानक हुई इस मारपीट की घटना के बाद आसपास के इलाके में अफरातफरी का माहौल कायम हो गया।

बताया जाता है कि दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के कुछ छात्र मब्बी स्थित एक लॉज में रहकर पढ़ाई करते हैं। शनिवार शाम को उनमें से कुछ छात्र मब्बी चौक स्थित एक चाय की दुकान पर पहुंचे थे। वहां छात्रों के दो गुटों के बीच किसी बात को लेकर अचानक कहासुनी शुरू हो गई।

देखते ही देखते दोनों गुटों के बीच विवाद बढ़ गया और नौबत मारपीट तक पहुंच गई। इस दौरान छात्रों ने एक-दूसरे पर जमकर लप्पड़-थप्पड़ और बेल्ट का प्रयोग किया। इस हिंसक झड़प में कुल छह छात्रों के चोटिल होने की सूचना मिली है।

घटना की जानकारी मिलते ही मब्बी थाने की पुलिस टीम सदलबल मौके पर पहुंची। पुलिस बल को घटनास्थल की ओर आता देख मारपीट में शामिल सभी छात्र मौके से फरार हो गए। पुलिस के पहुंचने के बाद ही स्थिति पर काबू पाया जा सका और मामला शांत हुआ।

इंजीनियरिंग कॉलेज के प्राचार्य डॉ. चंदन कुमार ने बताया कि कॉलेज परिसर के अंदर कोई मारपीट नहीं हुई है। यह घटना पूरी तरह से कॉलेज के बाहर की है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। कॉलेज प्रशासन को किसी छात्र की ओर से अभी शिकायत नहीं मिली है, शिकायत आने पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी।

एसडीपीओ सदर एसके सुमन ने बताया कि छात्रों ने आपस में ही किसी बात को लेकर मारपीट की घटना को अंजाम दिया है।

पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि किस वजह से छात्रों के बीच यह विवाद हुआ। एहतियात के तौर पर पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है और फिलहाल घटनास्थल व कॉलेज के आसपास स्थिति सामान्य है।

यह भी पढ़ें- मुजफ्फरपुर पॉलिटेक्निक कॉलेज में कंपार्टमेंटल परीक्षा के दौरान चले ईंट-पत्थर, रोड़ेबाजी में गार्ड समेत कई घायल