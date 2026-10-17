दरभंगा के DMCH में न्यूरो सर्जरी से मिल रही राहत, लेकिन चूहों ने ठप कर दी कैथलैब की मशीनें

राजकुमार गणेशन, दरभंगा। दरभंगा मेडिकल कालेज एवं अस्पताल (डीएमसीएच) के सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में कार्डियोथोरेसिक एंड वैस्कुलर सर्जरी (सीटीवीएस) यूनिट और कैथलैब की स्थिति ठीक नहीं है।

सीटीवीएस के लिए सर्जन तैनात नहीं है, जबकि चूहों ने कैथलैब की मशीन के तार कुतर दिए हैं। मशीनें फिलहाल बंद हैं और उनकी मरम्मत का जिम्मा बिहार मेडिकल सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कार्पोरेशन लिमिटेड को सौंपा गया है।

इस कारण उत्तर बिहार के मरीज सीटीवीएस और कैथलैब की सुविधाओं से वंचित हैं। यहां सामान्य जांच हो रही है, लेकिन गंभीर और जटिल मामलों में मरीजों को बाहर रेफर किया जाता है।

इससे खर्च बढ़ने के साथ उपचार में देरी होती है और मरीजों की जान भी जोखिम में पड़ सकती है। हार्ट सर्जरी या पेसमेकर लगाने की जरूरत पड़ने पर मरीजों को पटना-दिल्ली जाना पड़ता है। अस्पताल के कार्डियोलाजी विभाग में रोजाना करीब 50 से 60 मरीज उपचार के लिए पहुंचते हैं।



शुक्रवार को पिता का इलाज कराने आए मधुबनी निवासी राकेश झा ने कहा कि कैथलैब चालू होने से हृदय रोगियों को राहत मिलेगी। उनके पिता को पिछले साल पटना में पेसमेकर लगा था।