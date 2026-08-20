दरभंगा में सहायक दारोगा निलंबित, मोबाइल से खुलेगा मोनू की मौत का राज

जागरण संवाददाता, दरभंगा । बहादुरपुर थाना क्षेत्र के खराजपुर गांव में मोनू कुमार सहनी की आत्महत्या मामले में एसएसपी जगुनाथ रेड्डी जलारेड्डी ने सहायक दारोगा इंद्रदेव कुमार को निलंबित कर दिया है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी के निर्देश पर सिटी एसपी अशोक कुमार चौधरी के नेतृत्व में गठित एसआइटी जांच कर रही है।

एसआइटी में प्रभारी एसडीपीओ एसके सुमन, बहादुरपुर थानाध्यक्ष प्रसुंजय कुमार, एसएसपी कार्यालय में पदस्थापित इंस्पेक्टर सुनील कुमार, अमृत कुमार साह सहित डीआइयू के कर्मियों को शामिल किया गया है।

फिलहाल जांच के दौरान सामने आया कि तलाशी के दौरान जो मोबाइल घटना से करीब दो दिन पहले बरामद हुआ, उसकी सूचना सहायक दारोगा इंद्रदेव कुमार ने वरीय पदाधिकारियों को नहीं दी थी।

वह दो दिनों तक मोबाइल अपने पास रखे रहे और मोनू के घर जाकर विभिन्न जानकारी लेते रहे। इसी लापरवाही में उन्हें निलंबित कर दिया गया है।

वहीं, मामले में शामिल अन्य पुलिसकर्मियों से स्पष्टीकरण पूछा गया है। एसएसपी ने बताया कि मोनू की ओर से जो मोबाइल दिया गया वह वास्तविक की जगह एपीएम थानाक्षेत्र की चोरी की पाई गई। जब इसकी जानकारी मोनू के स्वजन को दी गई तो बताया गया कि थोड़ा समय दीजिए, खोज कर उसे वापस कर देंगे।

स्वजन ने बताया कि मोनू ने कारी सहनी से मोबाइल खरीदा था, इस दिशा में भी जांच चल रही है। पुलिस की ओर से फायरिंग करने की बात सामने नहीं आई है। ऐसे कई स्थानों के सीसी कैमरे के फुटेज खंगाले जा रहे हैं। जांच में यदि अन्य लोगों की संलिप्तता सामने आती है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। स्वजन का आरोप है कि पुलिसकर्मी मोबाइल मिलने के बाद भी मोनू के घर पहुंचे थे। सहायक दारोगा कथित रूप से यह कह रहे थे कि यह वह मोबाइल नहीं है, दूसरा मोबाइल लाकर दो। इसी दौरान मोनू और उसके स्वजन से पूछताछ की गई थी।