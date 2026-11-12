दरभंगा में अपनी ही अवैध पिस्टल से सहायक दारोगा को लगी थी गोली, सच्चाई छिपाने में तीन पुलिसकर्मी निलंबित

संवाद सहयोगी, तारडीह (दरभंगा)। Darbhanga ASI Firing Incident: दरभंगा के सकतपुर थाना क्षेत्र में गश्ती के दौरान सहायक दारोगा रणधीर कुमार को गोली लगने के मामले में पुलिस ने बड़ा राजफाश किया है।

जांच में सामने आया है कि उन्हें किसी अपराधी ने गोली नहीं मारी थी, बल्कि उनके पास मौजूद अवैध देसी पिस्टल से ही अचानक गोली चली थी।

घटना की सच्चाई छिपाने और पुलिस जांच को भटकाने के आरोप में घायल सहायक दारोगा समेत तीन पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है।

वहीं, गश्ती दल में शामिल दो होमगार्ड जवानों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। पुलिस ने थाना परिसर में छिपाकर रखी गई अवैध पिस्टल जब्त कर ली है और सहायक दारोगा के विरुद्ध आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

सीसीटीवी और जीपीएस जांच से खुला मामला पुलिस की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, पांच नवंबर को उजान गांव के पास गश्ती के दौरान एएसआइ रणधीर कुमार को गोली लगी थी। शुरुआती सूचना में अज्ञात अपराधियों द्वारा गोली मारने की बात कही गई थी। इसी आधार पर सकतपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए बेनीपुर एसडीपीओ के नेतृत्व में विशेष जांच की गई। इसमें घटनास्थल और आसपास के सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल टावर लोकेशन, पुलिस वाहन के जीपीएस और गश्ती दल में शामिल पुलिसकर्मियों के बयान का विश्लेषण किया गया। इन साक्ष्यों के आधार पर घटना की वास्तविक स्थिति सामने आई।

अवैध पिस्टल रखने के दौरान चली थी गोली जांच में पता चला कि पांच नवंबर को दोपहर करीब 2:45 से तीन बजे के बीच अवैध पिस्टल रखने या इस्तेमाल करने के दौरान अचानक गोली चल गई थी। गोली एएसआइ रणधीर कुमार के बाएं पैर में लगी और पुलिस वाहन के गेट में जा धंसी।

एफएसएल टीम ने जांच के दौरान पुलिस वाहन से गोली का हिस्सा बरामद किया। इसके बाद थाना परिसर में छिपाकर रखी गई अवैध पिस्टल भी बरामद कर जब्त कर ली गई। पुलिस ने घायल एएसआइ के विरुद्ध आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की है।