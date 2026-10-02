दरभंगा एयरपोर्ट पर फ्लाइटों का हाल, एक रद, कई विलंब, कुछ समय से पहले पहुंचीं

संवाद सहयोगी, दरभंगा। दरभंगा एयरपोर्ट पर शुक्रवार को विमानों की आवाजाही सामान्य रही, लेकिन मुंबई से आने वाली स्पाइसजेट की फ्लाइट रद रही। हालांकि विमान कंपनी ने यात्रियों को पहले ही इसकी सूचना दे दी थी, इसलिए उन्हें एयरपोर्ट पहुंचने के बाद परेशान नहीं होना पड़ा। दिनभर दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु के बीच कुल 14 विमानों का आवागमन हुआ।

पहले ही दे दी गई थी सूचना मुंबई से दरभंगा आने वाली स्पाइसजेट की फ्लाइट संख्या एसजी 115 शुक्रवार को निर्धारित शेड्यूल के अनुसार रद रही। विमान कंपनी की ओर से यात्रियों को इसकी जानकारी पहले ही दे दी गई थी। इस कारण यात्रियों को एयरपोर्ट पहुंचकर फ्लाइट रद होने की स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा।

कुछ विमान समय से पहले पहुंचे शुक्रवार को कई उड़ानें निर्धारित समय से पहले दरभंगा पहुंचीं। दिल्ली से आने वाली अकासा की फ्लाइट क्यूपी 1405 सुबह 10:55 बजे के निर्धारित समय से 20 मिनट पहले पहुंची। बेंगलुरु से आने वाली अकासा की फ्लाइट क्यूपी 1513 भी 12:10 बजे के निर्धारित समय से पांच मिनट पहले पहुंच गई।

हैदराबाद से आने वाली इंडिगो की फ्लाइट 6ई 537 दोपहर 2:20 बजे के निर्धारित समय से 15 मिनट पहले पहुंची। दिल्ली से आने वाली इंडिगो की फ्लाइट 6ई 360 भी निर्धारित समय तीन बजे से 24 मिनट पहले दरभंगा पहुंची।

मुंबई की उड़ान 20 मिनट विलंबित मुंबई से आने वाली इंडिगो की फ्लाइट 6ई 535 निर्धारित समय 12:55 बजे के बजाय चार मिनट विलंब से 12:59 बजे पहुंची। वहीं, मुंबई से आने वाली अकासा की फ्लाइट क्यूपी 1139 दोपहर 1:05 बजे के बजाय 1:25 बजे पहुंची।