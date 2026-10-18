दरभंगा आने वाली दिल्ली की स्पाइसजेट फ्लाइट रद, बाकी विमानों की आवाजाही रही सामान्य

संवाद सहयोगी, दरभंगा। हवाई सफर में फ्लाइट रद होने की सूचना अक्सर यात्रियों की परेशानी बढ़ा देती है, लेकिन दरभंगा एयरपोर्ट पर रविवार को स्थिति कुछ अलग रही। दिल्ली से दरभंगा आनेवाली स्पाइसजेट की फ्लाइट रद रही, लेकिन विमानन कंपनी ने इसकी जानकारी पहले ही दे दी थी।

इससे यात्रियों को एयरपोर्ट पहुंचने के बाद होने वाली संभावित परेशानी से राहत मिली। दूसरी ओर, रविवार को दरभंगा एयरपोर्ट पर दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु के बीच विमानों की आवाजाही जारी रही। शेड्यूल में रद रही स्पाइसजेट की फ्लाइट दिल्ली से दरभंगा आनेवाली स्पाइसजेट की फ्लाइट संख्या एसजी 495 रविवार को शेड्यूल में रद रही। विमानन कंपनी की ओर से पहले ही फ्लाइट रद होने की घोषणा कर दी गई थी। इस कारण यात्रियों को समय रहते अपनी यात्रा की योजना में बदलाव करने का अवसर मिल गया।

कई विमान निर्धारित समय से पहले पहुंचे रविवार को दरभंगा एयरपोर्ट से दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु के बीच कुल 10 विमानों का आवागमन हुआ। इनमें कई उड़ानें निर्धारित समय से पहले पहुंचीं। दिल्ली से दरभंगा आनेवाली अकासा की फ्लाइट क्यूपी 1405 सुबह 10:55 बजे के निर्धारित समय से 15 मिनट पहले पहुंची। बेंगलुरु से आनेवाली अकासा की फ्लाइट क्यूपी 1513 दोपहर 12:10 बजे के निर्धारित समय से आठ मिनट पहले पहुंच गई।