मिथिला से हवाई सफर होगा और आसान, दरभंगा एयरपोर्ट के नए टर्मिनल में मिलेंगी कई आधुनिक सुविधाएं

जागरण संवाददाता, दरभंगा । दरभंगा एयरपोर्ट से सफर करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी राहत की तैयारी है। निर्माणाधीन नए टर्मिनल भवन के शुरू होने के बाद यहां यात्री सुविधाओं का विस्तार होगा और एयरपोर्ट की क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद संजय कुमार झा ने सोमवार को निर्माण कार्य का निरीक्षण कर अधिकारियों से प्रगति की जानकारी ली।

निर्माण की गति बढ़ाने का निर्देश संजय झा ने अधिकारियों के साथ बैठक कर नए टर्मिनल भवन और अन्य यात्री सुविधाओं की समीक्षा की। उन्होंने शेष काम को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। साथ ही एयरपोर्ट की आंतरिक और बाहरी सज्जा में मिथिला की कला-संस्कृति को प्रमुखता देने पर जोर दिया।

30 लाख यात्री संभालने की क्षमता सांसद ने बताया कि नए सिविल एन्क्लेव का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 20 अक्टूबर 2024 को वर्चुअल माध्यम से किया था। करीब 643 करोड़ रुपये की लागत से 62,800 वर्ग मीटर में नया टर्मिनल भवन तैयार हो रहा है। इसकी वार्षिक यात्री क्षमता 30 लाख होगी।

पांच एयरोब्रिज, 40 चेक-इन काउंटर नए टर्मिनल में पांच एयरोब्रिज और 40 चेक-इन काउंटर जैसी आधुनिक सुविधाएं होंगी। इससे यात्रियों को बोर्डिंग और चेक-इन में बेहतर सुविधा मिलने की उम्मीद है। बढ़ी क्षमता से आने वाले समय में उड़ानों के विस्तार का रास्ता भी आसान होगा।

2020 में शुरू हुई थी उड़ान दरभंगा एयरपोर्ट से उड़ान सेवा 8 नवंबर 2020 को शुरू हुई थी। सांसद ने कहा कि यह ‘उड़ान’ योजना के तहत देश के सफल एयरपोर्ट में शामिल हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इच्छा इसे अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने की रही है।