संवाद सहयोगी, दरभंगा। हवाई सफर में समय बचाने की उम्मीद लेकर एयरपोर्ट पहुंचने वाले यात्रियों को मंगलवार को इंतजार की लंबी घड़ियों से गुजरना पड़ा। दरभंगा एयरपोर्ट पर नवी मुंबई और दिल्ली से आने वाली दो उड़ानें घंटों विलंब से पहुंचीं।

किसी विमान ने यात्रियों को करीब चार घंटे तक इंतजार कराया तो किसी की देरी पांच घंटे के करीब पहुंच गई। हालांकि, इस बीच कई उड़ानें निर्धारित समय से पहले भी एयरपोर्ट पहुंचीं। नवी मुंबई की फ्लाइट 3.38 घंटे लेट नवी मुंबई से दरभंगा आने वाली अकासा एयर की उड़ान (क्यूपी 2011) निर्धारित समय सुबह 10 बजे के बजाय तीन घंटे 38 मिनट विलंब से दोपहर 1:38 बजे पहुंची। इस देरी के कारण यात्रियों को एयरपोर्ट पर लंबा इंतजार करना पड़ा।

दिल्ली की स्पाइसजेट 4.46 घंटे विलंब से पहुंची दिल्ली से दरभंगा आने वाली स्पाइसजेट की उड़ान (एसजी 2495) मंगलवार को सबसे अधिक विलंबित उड़ानों में रही। यह विमान निर्धारित समय सुबह 11:10 बजे के बजाय चार घंटे 46 मिनट विलंब से दोपहर 3:56 बजे दरभंगा एयरपोर्ट पहुंचा।

कुछ उड़ानें समय से पहले भी पहुंचीं विलंब के बीच कई उड़ानों का परिचालन समय पर रहा। दिल्ली से आने वाली अकासा एयर की उड़ान (क्यूपी 1201) निर्धारित समय सुबह 10:50 बजे से आठ मिनट पहले पहुंच गई। बेंगलुरु से आने वाली अकासा एयर की उड़ान (क्यूपी 1513) दोपहर एक बजे के निर्धारित समय से 15 मिनट पहले पहुंची।

हैदराबाद से आने वाली इंडिगो की उड़ान (6ई 537) दोपहर 2:25 बजे के निर्धारित समय से 10 मिनट पहले पहुंची। जबकि दिल्ली से आने वाली इंडिगो की उड़ान (6ई 360) नौ मिनट विलंब से दोपहर 3:29 बजे दरभंगा एयरपोर्ट पहुंची।