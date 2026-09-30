Darbhanga News : दिल्ली फ्लाइट लगातार दूसरे दिन रद, मुंबई सेवा भी दो सप्ताह से ठप, अब उड़ान का इंतजार
दरभंगा एयरपोर्ट पर हवाई यात्रियों की परेशानी जारी है, जहां अकासा एयर की दिल्ली फ्लाइट लगातार दूसरे दिन रद रही। ...और पढ़ें
HighLights
अकासा एयर की दिल्ली-दरभंगा उड़ान लगातार दूसरे दिन रद।
मुंबई-दरभंगा स्पाइसजेट सेवा पिछले दो सप्ताह से ठप है।
अन्य उड़ानें बुधवार को समय पर संचालित हुईं, कुछ राहत।
संवाद सहयोगी दरभंगा। बिहार में दरभंगा एयरपोर्ट से हवाई सफर करने वाले यात्रियों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। दिल्ली से दरभंगा आने वाली अकासा एयर की फ्लाइट लगातार दूसरे दिन रद रही।
वहीं मुंबई से दरभंगा आने वाली स्पाइसजेट की नियमित सेवा पिछले दो सप्ताह से नहीं पहुंची है। हालांकि बुधवार को अन्य उड़ानों की समय पर आवाजाही से यात्रियों को कुछ राहत मिली।
अकासा की दिल्ली फ्लाइट लगातार दूसरे दिन रद
दिल्ली से दरभंगा आने वाली अकासा एयर की फ्लाइट संख्या क्यूपी 1405 बुधवार को लगातार दूसरे दिन रद रही। विमान कंपनी ने यात्रियों को पहले ही उड़ान रद होने की सूचना दे दी थी। इससे यात्रियों को एयरपोर्ट पहुंचने के बाद अचानक होने वाली परेशानी से राहत मिली।
दो सप्ताह से नहीं आई मुंबई की फ्लाइट
मुंबई से दरभंगा आने वाली स्पाइसजेट की फ्लाइट पिछले दो सप्ताह से निर्धारित शेड्यूल के अनुसार नहीं आ रही है। दरभंगा-मुंबई के बीच रोजाना एक फेरा लगाने वाली इस उड़ान के लगातार नहीं आने से यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। कई यात्रियों ने पहले से टिकट बुक करा रखे हैं और सेवा बहाल होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
जल्द सेवा बहाल होने की उम्मीद
मुंबई रूट पर उड़ान नहीं आने से यात्रियों को दूसरे विकल्प तलाशने पड़ रहे हैं। यात्रियों को उम्मीद है कि जल्द ही दरभंगा-मुंबई हवाई सेवा फिर शुरू होगी, जिससे उन्हें राहत मिल सकेगी।
आठ विमानों का हुआ आवागमन
बुधवार को दरभंगा एयरपोर्ट से दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु के बीच कुल आठ विमानों का आवागमन हुआ। बेंगलुरु से दरभंगा आने वाली अकासा एयर की फ्लाइट क्यूपी 1513 निर्धारित समय दोपहर 12:10 बजे से 11 मिनट पहले पहुंची।
मुंबई से आने वाली इंडिगो की फ्लाइट 6ई535 निर्धारित समय 12:55 बजे से 25 मिनट पहले पहुंची। दिल्ली से आने वाली इंडिगो की फ्लाइट 6ई360 दोपहर तीन बजे के निर्धारित समय से 10 मिनट पहले पहुंची। वहीं, दिल्ली से आने वाली स्पाइसजेट की फ्लाइट एसजी495 निर्धारित समय 3:20 बजे से 35 मिनट पहले दरभंगा एयरपोर्ट पहुंची।