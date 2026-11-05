छठ पर मुंबई से दरभंगा लौट रहा मजदूर नशाखुरानी गिरोह का शिकार, नकदी व सामान लूटा

संवाद सहयोगी, केवटी(दरभंगा)। दरभंगा-जयनगर राष्ट्रीय राजमार्ग 527 बी पर हाजीपुर-खिरमा के बीच मोहनीपुल के समीप गुरुवार की सुबह नशाखुरानी गिरोह का शिकार हुआ एक युवक बेहोशी की हालत में मिला।

सड़क किनारे पड़े युवक को केवटी थाने की पुलिस ने बरामद कर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, केवटी-रनवे में भर्ती कराया। वहां उसका इलाज चल रहा है।

मुंबई में रहकर मजदूरी करता था पीड़ित

युवक की पहचान मधुबनी जिले के रहिका थाना क्षेत्र अंतर्गत कपिलेश्वरस्थान गांव निवासी कमल राम के पुत्र अरुण राम (40) के रूप में हुई है। बताया जाता है कि वह मुंबई में रहकर मजदूरी करता था। छठ पर्व को लेकर मुंबई से अपने घर लौट रहा था। इसी दौरान रास्ते में नशाखुरानी गिरोह के सदस्यों ने उसे अपना शिकार बना लिया।