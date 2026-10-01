दरभंगा में हजार-दो हजार रुपये के लिए दांव पर लगा रहे भविष्य, भू-माफिया के मोहरे बन रहे किशोर-युवा

जागरण संवाददाता, दरभंगा। जमीन के बढ़ते कारोबार के बीच विवादित भूखंडों पर कब्जे और दबाव बनाने के लिए किशोरों और युवकों के इस्तेमाल का मामला सामने आया है।

रोजगार के अभाव और आर्थिक जरूरत का फायदा उठाकर युवाओं को मामूली रुपये का लालच देकर विवादित जमीन पर जुटाने का आरोप है।

जमीन विवाद से जुड़े मामलों में युवाओं की संलिप्तता सामने आने के बाद पुलिस के लिए इसके पीछे सक्रिय लोगों और नेटवर्क की पहचान करना भी चुनौती बन गया है।

दरभंगा एम्स के पास जमीन कब्जे को लेकर 23 सितंबर को हुए विवाद में दर्जनों किशोर और युवक जुटे थे। इस दौरान गोली लगने से लहेरियासराय थाना क्षेत्र के इमामबाड़ी मोहल्ला निवासी विजय भगत जख्मी हो गए थे।

घटना के बाद पुलिस ने आसपास लगे सीसी कैमरों के फुटेज खंगाले। इसमें करीब 70 संदिग्ध लोगों की तस्वीर सामने आई। फुटेज में कुछ लोग खाली हाथ, कुछ लाठी लिए और कुछ पिस्टल लहराते दिखाई दिए।

पुलिस ने फुटेज के आधार पर अब तक करीब 40 लोगों की पहचान की है, जिनमें चार को गिरफ्तार किया जा चुका है। गिरफ्तार आरोपितों में किसी का पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं मिला है।

पुलिस पूछताछ में आरोपितों ने चंद रुपयों के लालच में घटनास्थल पर पहुंचने की बात कही है। किसी को एक हजार तो किसी को दो हजार रुपये मिलने की बात सामने आई है। इसके अलावा उस दिन भोजन उपलब्ध कराने की बात भी पूछताछ में सामने आई है।

इस मामले में बहादुरपुर थाना क्षेत्र के तारालाही गांव निवासी मो. आजाद उर्फ चांद और नीतीश कुमार, लहेरियासराय थाना क्षेत्र के सैदनगर निवासी मो. अकबर तथा बिशनपुर थाना क्षेत्र के मुस्तफापुर निवासी लाल यादव को बारी-बारी से गिरफ्तार किया गया है।

गोली लगने से जख्मी विजय भगत के भाई अजय भगत ने पांच लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। वहीं, विवादित जमीन पर दावा कर रहे दोनों पक्षों की ओर से भी एक-दूसरे के खिलाफ आरोप लगाए हैं। पुलिस अब घटना में शामिल अन्य लोगों के साथ-साथ युवकों को जुटाने वाले लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है।

रोजगार के अभाव का उठाया जा रहा फायदा भूमि विवाद में युवाओं के इस्तेमाल का यह तरीका पुलिस के लिए इसलिए भी गंभीर है कि इसमें कई ऐसे युवक शामिल पाए गए हैं, जिनका पहले कोई आपराधिक इतिहास नहीं रहा है।