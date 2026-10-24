बक्सर में सब्जियों के लिए आफत बना 'स्लग कीट', रातों-रात खा जा रहा फूलगोभी और टमाटर के पौधे

संवाद सहयोगी, डुमरांव (बक्सर)। सब्जियों और फूलों की खेती करने वाले किसानों के लिए स्लग कीट गंभीर मुसीबत बन गया है। दिन में छिपे रहने वाले ये कीट शाम ढलते ही सक्रिय होकर पौधों पर हमला बोल देते हैं और सुबह होने तक उन्हें पूरी तरह नष्ट कर देते हैं।

फूलगोभी, बंदगोभी, ब्रोकली, टमाटर और बैगन जैसी सब्जियों के महंगे पौधे रातों-रात बर्बाद होने से किसानों की लागत डूबने का संकट पैदा हो गया है। स्थानीय किसान धर्मदेव पांडेय, सूरज साह, राघवेन्द्र तिवारी, कपिल मुनि पांडेय और दीपनारायण तिवारी ने बताया कि तीन-चार दिन पहले लगाए गए पौधे सुबह अचानक गायब मिले। शाम के अंधेरे में खेत देखने पर हर पौधे पर आठ से दस स्लग चिपके मिले, जो पौधों को खाकर ठूंठ बना रहे थे। सब्जियों के साथ-साथ फूलों के पौधों को भी यह कीट भारी नुकसान पहुंचा रहा है।