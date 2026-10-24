शुभ नारायण पाठक, बक्सर। गंगा नदी पर अतिरिक्त तीन लेन के पुल और एनएच-120 के डुमरांव बाईपास खंड के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण की बाधा दूर होगी।

जिला समाहर्ता साहिला ने संबंधित रैयतों को 26 अक्टूबर तक मुआवजे के लिए दावा जमा करने का अवसर दिया है। समयसीमा तक दावा नहीं करने पर मुआवजा राशि और अभिलेख राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के तहत व्यवहार न्यायालय, बक्सर को सौंप दिए जाएंगे।

रैयतों को अंतिम नोटिस के बाद मुआवजा भुगतान की समयसीमा तय इसके बाद निर्माण कंपनी को जमीन पर दखल दिलाकर काम आगे बढ़ाया जाएगा। दोनों परियोजनाओं के लिए पहले भी शिविर लगाए गए थे। गंगा पुल के लिए 30 और 31 दिसंबर 2025 को कार्यस्थल पर तथा 25 जुलाई 2026 को समाहरणालय के नए सभागार में शिविर लगा। डुमरांव बाईपास के लिए मार्च 2024, नवंबर 2024 और जनवरी 2026 में शिविर आयोजित हुए। इसके बाद भी मुआवजा भुगतान लंबित रहने पर राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3एच(4) के तहत राशि सक्षम न्यायालय में जमा होगी। इसके बाद रैयतों को न्यायिक प्रक्रिया अपनानी पड़ सकती है।

गंगा पुल का 30 प्रतिशत काम पूरा करीब 368 करोड़ रुपये की लागत से बन रहा यह 3.2 किलोमीटर लंबा पुल बक्सर को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के भरौली क्षेत्र से जोड़ेगा। इसका 30 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। परियोजना में गंगा की मुख्य धारा पर 1.2 किलोमीटर लंबा तीन लेन का पुल, यूपी छोर पर करीब डेढ़ किलोमीटर का एलिवेटेड और एट-ग्रेड संपर्क पथ, भरौली गोलंबर पर एलिवेटेड रोटरी और बक्सर छोर पर आधा किलोमीटर का एप्रोच रोड शामिल है।