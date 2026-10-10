वर्ल्ड चैंपियन महिला ऑलराउंडर के गांव तक बनेगी पक्की सड़क, बक्सर में प्रशासन ने शुरू की भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया

संवाद सहयोगी, डुमरांव (बक्सर)। सिमरी अंचल के मुकुंदपुर गांव के ग्रामीणों का पक्की सड़क का सपना अब साकार होने के करीब पहुंच गया है।

सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन की रिपोर्ट मिलने के बाद जिला प्रशासन ने जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज कर दी है। इस संबंध में प्रारंभिक सूचना भी प्रकाशित कर दी गई है।

संपर्क पथ निर्माण की दिशा में प्रशासनिक पहल शुरू होने से ग्रामीणों में खुशी का माहौल है। ग्रामीण अवकाश प्राप्त दारोगा हरिशंकर सिंह, रामबदन सिंह यादव, रामतपेशा, परमहंस जी, महेंद्र प्रसाद और बजरंग कुमार ने सड़क निर्माण की प्रक्रिया में तेजी आने पर प्रसन्नता जताई।

उन्होंने कहा कि आजादी के इतने वर्षों बाद उनके गांव में पक्की सड़क निर्माण को लेकर प्रशासनिक स्तर पर पहल हुई है।

इससे वर्षों पुराना सपना पूरा होने की उम्मीद जगी है। ग्रामीणों के अनुसार, गांव में संपर्क सड़क नहीं होने से सबसे अधिक परेशानी आपातकालीन स्थिति में होती है। अवकाश प्राप्त दारोगा हरिशंकर सिंह ने बताया कि गांव में किसी व्यक्ति की तबीयत बिगड़ने पर उसे चारपाई पर लिटाकर आधा दर्जन लोगों की मदद से मुख्य सड़क तक पहुंचाना पड़ता है।