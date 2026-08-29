जागरण संवाददाता, बक्सर। धनसोई बाजार में लंबे समय से प्रस्तावित बाइपास सड़क निर्माण की दिशा में अब तेजी आने की उम्मीद है।

बाइपास निर्माण के लिए जल्द ही भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके लिए संबंधित विभाग की ओर से प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

18 करोड़ से सड़क निर्माण, भूमि के लिए खर्च होगी अतिरिक्त राशि

प्रस्तावित बाइपास के निर्माण के लिए करीब 12 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाना है। इसमें चार मौजा की जमीन चिन्हित की गई है। भूमि अधिग्रहण के दायरे में आने वाले 150 से अधिक रैयतों को नियमानुसार मुआवजा दिया जाएगा।



भूमि अधिग्रहण के लिए सड़क निर्माण विभाग की ओर से भू-अर्जन विभाग को फिलहाल करीब 5 करोड़ 50 लाख रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे।

राशि मिलने के बाद आगे की प्रक्रिया में तेजी आएगी। अंतिम सूची के प्रकाशन के पश्चात संबंधित किसानों और रैयतों से आवेदन लिया जाएगा। इसके आधार पर मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।



इधर, सड़क निर्माण विभाग ने बाइपास निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया भी पूरी कर ली है। निर्माण एजेंसी को काम शुरू करने का निर्देश जारी किया जा चुका है।

विभाग की योजना है कि भूमि अधिग्रहण और निर्माण कार्य की प्रक्रिया समानांतर रूप से आगे बढ़ाई जाए, ताकि परियोजना को निर्धारित समय में पूरा किया जा सके।



धनसोई में बनने वाले प्रस्तावित बाइपास की लंबाई करीब चार किलोमीटर होगी। इसके निर्माण पर लगभग 18 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।

हालांकि, भूमि अधिग्रहण के लिए खर्च होने वाली राशि इससे अलग होगी। सड़क निर्माण विभाग के प्रभारी कार्यपालक अभियंता विभूति चंद्र ने बताया कि भूमि अधिग्रहण के लिए जल्द ही राशि भू-अर्जन विभाग को उपलब्ध करा दी जाएगी। इसके बाद अधिग्रहण की प्रक्रिया में तेजी लाते हुए योजना को जल्द धरातल पर उतारने का प्रयास किया जाएगा।