गोपालगंज बाइपास के निर्माण का रास्ता साफ; 10,351 लाख की लागत से 12.60 किमी लंबी सड़क के लिए मिली स्टेज-1 मंजूरी

जागरण संवाददाता, गोपालगंज। जिले की महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना परियोजना गोपालगंज बाइपास सड़क निर्माण की दिशा में बड़ी उपलब्धि मिली है।

बाइपास निर्माण के लिए प्रस्तावित 4.8 हेक्टेयर वन भूमि के अपयोजन को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम, 1980 के तहत 26 शर्तों के साथ स्टेज-1 की अनुमति मिल गई है।

वन भूमि से संबंधित प्रक्रिया में यह मंजूरी मिलने के बाद परियोजना के क्रियान्वयन का रास्ता और साफ हो गया है।

पर्यावरण संरक्षण के साथ आगे बढ़ेगा निर्माण

वन भूमि के अपयोजन की अनुमति में पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता दी गई है। इसके तहत समतुल्य गैर-वन भूमि वन विभाग को हस्तांतरित कर उसे सुरक्षित वन के रूप में अधिसूचित करने का प्रावधान है।