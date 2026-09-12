बक्सर के चौसा ताप बिजली घर की दूसरी इकाई से बिजली उत्पादन शुरू, बिहार को मिलेगा लाभ

जागरण संवाददाता, बक्सर। बिहार के ऊर्जा क्षेत्र और ग्रिड संतुलन की दिशा में एक नया अध्याय जुड़ गया है। एसजेवीएन थर्मल प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्व वाला चौसा स्थित बक्सर ताप बिजली घर अपनी दूसरी इकाई से व्यावसायिक उत्पादन शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है।

एसजेवीएन लिमिटेड द्वारा राष्ट्रीय स्टाक एक्सचेंज (एन‌एस‌ई) और बाम्बे स्टाक एक्सचेंज (बीएस‌ई) को 11 सितंबर को भेजी गई आधिकारिक सूचना के अनुसार, 660 मेगावाट क्षमता वाली इस दूसरी इकाई (यूनिट-II) का व्यावसायिक परिचालन 12 सितंबर को मध्य रात्रि 00:00 बजे से प्रभावी हो जाएगा।