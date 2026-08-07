पति गया था सूरत कमाने, इधर 7 लाख के गहने और 50 हजार कैश लेकर पत्नी हुई फरार! बक्सर में FIR दर्ज

संवाद सहयोगी, कृष्णाब्रह्म (बक्सर)। स्थानीय थाना क्षेत्र के एक गांव से विवाहिता के लापता होने और उसके साथ घर में रखी नकदी तथा लाखों रुपये मूल्य के आभूषण गायब होने का मामला सामने आया है।

इस संबंध में पति की शिकायत पर कृष्णाब्रह्म थाना में प्राथमिकी की गई है। पुलिस का कहना है कि मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है।

पुलिस को दिए आवेदन में पति ने बताया है कि वह गुजरात के सूरत स्थित एक निजी कंपनी में कार्यरत है और रोजगार के कारण बाहर रहता है। घर पर उसकी मां और पत्नी रहती थीं।

आरोप है कि एक अगस्त की सुबह उसकी मां बहू के कमरे में पहुंचीं तो वह वहां नहीं मिली। आसपास और रिश्तेदारी में काफी तलाश की गई, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल सका।

परिजनों का आरोप है कि इसके बाद अलमारी की जांच करने पर उसमें रखे 50 हजार रुपये नकद तथा करीब सात लाख रुपये मूल्य के सोने-चांदी के आभूषण भी गायब मिले।

पहले परिवार ने अपने स्तर पर विवाहिता की खोजबीन की, लेकिन सफलता नहीं मिलने पर घटना की सूचना पति को दी गई। सूचना मिलते ही वह सूरत से घर पहुंचा और पूरे मामले की जानकारी लेने के बाद कृष्णाब्रह्म थाना में आवेदन देकर पत्नी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई।