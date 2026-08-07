बक्सर: शादी में बताया था B.Ed पास, डिग्री पर निकला भाई का नाम; पोल खुली तो नई-नवेली दुल्हन को पीटा

संवाद सहयोगी, कृष्णाब्रह्म (बक्सर)। शादी के कुछ ही दिनों बाद पति के शैक्षणिक प्रमाणपत्र को लेकर उठा विवाद इतना बढ़ गया कि मामला थाने तक पहुंच गया। विवाहिता ने आरोप लगाया है कि शादी के समय पति को बीएड उत्तीर्ण बताया गया था, लेकिन ससुराल पहुंचने पर जब उसने प्रमाणपत्र देखा, तो उस पर पति के बजाय उसके भाई का नाम दर्ज मिला।

इस पर आपत्ति जताने के बाद उसके साथ मारपीट की गई और जान से मारने की धमकी दी गई। पीड़िता के आवेदन पर कृष्णाब्रह्म थाना में पति राकेश राम, देवर राजन राम, ससुर जनार्दन राम सहित कुल सात लोगों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी की गई है।

कृष्णाब्रह्म थाना क्षेत्र के सोवा गांव निवासी जनार्दन राम के पुत्र राकेश राम के साथ भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के सेमरिया गांव निवासी छोटन राम की पुत्री का विवाह 24 जून 2026 को हुआ था। पीड़िता द्वारा थाने में दर्ज कराई गई प्राथमिकी के अनुसार, विवाह के दौरान पति को बीएड उत्तीर्ण बताया गया था।

विवाह के बाद जब उसने बीएड का प्रमाणपत्र देखा, तो उस पर पति की जगह उसके भाई का नाम अंकित मिला। प्राथमिकी में पीड़िता के बयान के अनुसार, इस संबंध में सवाल उठाने पर पति, सास, ससुर, देवर, ननद समेत अन्य स्वजन ने उसके हाथ-पैर बांधकर मारपीट की।

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