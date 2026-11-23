दिलीप कुमार ओझा, बक्सर। खेती-किसानी की बात आते ही आमतौर पर धान, गेहूं और सब्जियों की तस्वीर सामने आती है, लेकिन बक्सर के चुरामनपुर के विनोद कुमार सिंह ने इससे अलग राह चुनी।

उन्होंने मशरूम उत्पादन को स्वरोजगार का जरिया बनाया और अब अपनी मेहनत से हर दिन 15 से 20 किलो मशरूम उगा रहे हैं।

खास बात यह है कि उनकी इस पहल से सिर्फ उनकी आमदनी नहीं बढ़ी, बल्कि गांव के दो अन्य लोगों को भी रोजगार का साधन मिल गया।

बक्सर मशरूम उत्पादक स्वावलंबी सहकारी समिति के अध्यक्ष विनोद कुमार सिंह ने करीब 450 बैग से मशरूम उत्पादन शुरू किया।

इन बैगों से प्रतिदिन लगभग 15 से 20 किलोग्राम ओएस्टर मशरूम तैयार हो रहा है। स्थानीय बाजार में ही इसकी बिक्री 150 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से हो जाती है।

इस तरह उन्हें अपने उत्पाद के लिए दूर के बाजारों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता और नियमित आमदनी का रास्ता बना हुआ है।

मशरूम से सिर्फ सब्जी नहीं, खीर और लड्डू भी

विनोद बताते हैं कि मशरूम की उपयोगिता अब केवल सब्जी बनाने तक सीमित नहीं है। इससे खीर, लड्डू और अचार जैसे कई खाद्य पदार्थ तैयार किए जा रहे हैं।

मशरूम को सुखाकर उसका पाउडर भी बनाया जाता है। इसे दूध में मिलाकर बच्चों को देने के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है।

उनके अनुसार, लोगों में मशरूम के पौष्टिक गुणों को लेकर जागरूकता बढ़ रही है। इससे इसकी मांग भी धीरे-धीरे बढ़ रही है।

अपनी पहल से दो परिवारों को दिया रोजगार

विनोद ने मशरूम उत्पादन के काम में संतोष खरवार और छीतेश्वर पासवान को भी जोड़ा है। दोनों इस काम में सहयोग कर रहे हैं और उन्हें रोजगार मिला है।

यानी मशरूम की खेती उनके लिए सिर्फ अपनी कमाई का जरिया नहीं, बल्कि दूसरे लोगों की आजीविका से जुड़ी पहल भी बन गई है।

कम जगह में स्वरोजगार की संभावना

पारंपरिक खेती के साथ वैकल्पिक कृषि गतिविधियां अपनाने की जरूरत के बीच विनोद का प्रयोग दूसरे किसानों के लिए भी प्रेरणा बन सकता है।

मशरूम उत्पादन में अपेक्षाकृत कम जगह की जरूरत होती है। ऐसे में किसान अपनी उपलब्ध जमीन और संसाधनों के अनुसार इसे अतिरिक्त आमदनी के विकल्प के रूप में अपना सकते हैं।

विनोद की पहल बताती है कि खेती में नए प्रयोग से अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के साथ गांव में रोजगार के अवसर भी पैदा किए जा सकते हैं।