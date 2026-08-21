यूपी की सड़क बिहार में आकर अटकी, तीन महीने से NOC का इंतजार; बक्सर-बलिया के बीच नई लाइफलाइन पर ब्रेक

संवाद सहयोगी, ब्रह्मपुर (बक्सर)। उत्तर प्रदेश सरकार बलिया जिले के बयासी गांव स्थित जनेश्वर मिश्र पुल से बक्सर-कोईलवर तटबंध तक नई सड़क का निर्माण करा रही है।

उत्तर प्रदेश के तीन गांव गंगा के दक्षिण में बक्सर जिले की सीमा से घिरे हुए हैं। इन गांवों तक आवागमन के लिए यूपी सरकार ने पुल का निर्माण कराया है और अब संपर्क पथ बनाया जा रहा है।

इस सड़क और पुल से यूपी के तीन गांवों के साथ बक्सर जिले की बड़ी आबादी को भी लाभ मिलेगा। हालांकि, बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग की आपत्ति के कारण करीब तीन महीने से संपर्क पथ का निर्माण रुका हुआ है।

दरअसल, उत्तर प्रदेश के इन गांवों का मुख्य रास्ता बक्सर-कोईलवर तटबंध से होकर गुजरता है, जो बिहार की सीमा में है। सड़क की चौड़ाई 9 मीटर है। संपर्क पथ को तटबंध पर बनी सड़क से जोड़ा जाना है। इसके लिए बिहार के बक्सर जिला जल संसाधन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) लिया जाना है। एनओसी नहीं मिलने के कारण निर्माण कार्य बाधित है। तटबंध से 30 से 35 मीटर पहले रुका काम यह सड़क जनेश्वर मिश्र पुल से परानपुर होते हुए चक्की गांव के सामने बक्सर-कोईलवर तटबंध तक बनाई जा रही है। यूपी सीमा क्षेत्र में करीब नौ मीटर चौड़ी सड़क का निर्माण पूरा हो चुका है।

चक्की गांव के सामने तटबंध से करीब 30 से 35 मीटर पहले निर्माण कार्य रुका हुआ है। बलिया पथ निर्माण विभाग ने करीब तीन महीने पहले एनओसी के लिए आवेदन किया था, लेकिन अभी तक प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है।