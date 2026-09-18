बक्सर पुलिस में फेरबदल: सोनू कुमार बने औद्योगिक थानाध्यक्ष, पूजा कुमारी को मिली इटाढ़ी थाना की कमान

जागरण संवाददाता, बक्सर। पुलिस अधीक्षक शुभम आर्य ने तत्काल प्रभाव से तीन थानाध्यक्ष समेत चार पुलिस पदाधिकारियों को इधर से उधर तबादला (Buxar Police Transfer) करते हुए नई जिम्मेदारी सौपी है।

गुरुवार की देर रात जारी हुए आदेश के अनुसार एसपी ने सभी को 24 घंटे के अंदर अपने नए पदस्थापन पर योगदान करने का निर्देश जारी किया है। तिलक राय के हाता थानाध्यक्ष पूजा कुमारी को पुलिस कार्यालय में योगदान करने का आदेश दिया गया है।

सोनू कुमार को औद्योगिक थाना की जिम्मेदारी बक्सर एसपी (Buxar SP) द्वारा जारी पत्र के अनुसार, इटाढ़ी में दो साल कार्यकाल पूरा कर चुके सोनू कुमार को अब औद्योगिक थाना के थानाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौपी गई है। उनके स्थान पर महिला थाना की अपर थानाध्यक्ष पूजा कुमारी को इटाढ़ी थानाध्यक्ष के पद पर तैनात किया गया है।

पूजा कुमारी की पुलिस कार्यालय में तैनाती वहीं, दूसरी तरफ डुमरांव अनुमंडल के तिलकराय हाता की थानाध्यक्ष पूजा कुमारी को पुलिस कार्यालय में तैनात करते हुए उनके स्थान पर गंगा ब्रिज चौकी प्रभारी रोहित कुमार को तिलक राय के हाता थाना की कमान संभालने का आदेश दिया गया है।