बक्सर में CSP संचालक से हथियार के बल पर 40000 की लूट, बैग लेकर फरार हुए बाइक सवार बदमाश

जागरण संवाददाता, बक्सर। औद्योगिक थाना क्षेत्र अंर्तगत एनएच 922 पर हरिकिशुनपुर मोड़ के समीप हथियार के बल पर एक सीएसपी संचालक का रुपयों से भरा बैग लूटकर फरार हो गए।

सीएसपी संचालक के अनुसार बैग में 40 हजार रुपयों के अलावा फिंगर प्रिंट सेंसर, पहचान पत्र समेत कई जरूरी कागजात मौजूद थे।सोमवार की रात करीब 9.00 बजे हुई घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अपराधियो की पहचान में जुट गई है।



मिली जानकारी के अनुसार सोमवार की रात नौ बजे के करीब चुरामनपुर पुरानी चट्टी में सीएसपी चलानेवाले स्थानीय निवासी रघुवीर खरवार दुकान बंद कर साइकिल से अपने घर हरकिशुनपुर लौट रहे थे।