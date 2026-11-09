Bihar Jobs: बक्सर में बिना परीक्षा नौकरी का मौका! 65 साल तक के लोग कर सकते हैं आवेदन, देखें डिटेल्स

जागरण संवाददाता, बक्सर। जिले में बच्चों के संरक्षण और उनके अधिकारों की सुरक्षा से जुड़ी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जिला बाल संरक्षण इकाई में 18 सहायक व्यक्तियों की नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए समाहरणालय स्थित जिला बाल संरक्षण इकाई की ओर से विज्ञापन जारी किया गया है।

चयनित अभ्यर्थियों को बच्चों के संरक्षण, बाल अधिकारों और बाल विकास से संबंधित गतिविधियों में सहयोग करना होगा। कुल 18 रिक्त पदों पर नियुक्ति की जानी है। इनमें अनुसूचित जाति और जनजाति श्रेणी के चार, पिछड़ा एवं अतिपिछड़ा वर्ग के तीन, अल्पसंख्यक समुदाय के तीन और सामान्य श्रेणी के पांच पद शामिल हैं। महिलाओं के लिए भी पद निर्धारित किए गए हैं। इन पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता सामाजिक कार्य (एमएसडब्ल्यू), समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, बाल विकास अथवा विधि में स्नातकोत्तर निर्धारित की गई है। साथ ही किसी भी विषय में स्नातक डिग्री के साथ कम से कम तीन वर्ष का संबंधित कार्य अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं।