कटोरा लेकर धरना देने से सुर्खियों में आई थीं बक्सर की RDO साहिबा, अब एक्शन में DM; होगी विभागीय कार्यवाही

संवाद सहयोगी, ब्रह्मपुर (बक्सर)। स्थानीय प्रखंड कार्यालय में तैनात ग्रामीण विकास पदाधिकारी अल्पिका सिंह के खिलाफ अब आरोप पत्र गठित करते हुए विभागीय कार्यवाही शुरू होगी।

जिला पदाधिकारी साहिला ने उनके विरुद्ध आरोप पत्र गठित कर विभाग को समर्पित करने का निर्देश दिया है।

उन पर वरीय पदाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना, बिना पूर्व सूचना कार्यालय से लगातार अनुपस्थित रहने, बॉयोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज नहीं करने और जनगणना जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य से अनुपस्थित रहने के आरोप हैं। बीते शनिवार को अनुमंडल पदाधिकारी राजीव कुमार ने इस मामले की जांच की थी।