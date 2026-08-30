बहुला गणेश चौथ से हुई भादो के त्योहारों की शुरुआत, 31 अगस्त को चंद्रोदय के साथ खुलेगा व्रत

जागरण संवाददाता, बक्सर। भादो माह के आरंभ के साथ ही हिंदू धर्मावलंबियों के प्रमुख पर्व-त्योहारों का सिलसिला शुरू हो गया है।

इसी क्रम में बहुला गणेश चौथ का व्रत सोमवार (31 अगस्त) को श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जाएगा। ज्योतिषीय गणना के अनुसार चतुर्थी तिथि सोमवार को दिन में 8:28 बजे प्रारंभ हो रही है। चंद्रोदय के समय चतुर्थी तिथि विद्यमान रहने के कारण इसी दिन गणेश चौथ व्रत का विधान माना गया है।



धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गणेश चौथ के व्रत में चंद्रमा को अर्घ्य देने की विशेष परंपरा है। ज्योतिषाचार्य पंडित नरोत्तम द्विवेदी ने बताया कि वाराणसी पंचांग के अनुसार सोमवार को चंद्रोदय रात्रि 8:05 बजे होगा। ऐसे में श्रद्धालु इसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारण कर सकते हैं।



सावन की समाप्ति के बाद भादो माह शुरू हो चुका है, जो 26 सितंबर को स्नान-दान की पूर्णिमा तक रहेगा। नान्दी मातामह श्राद्ध के साथ इसके अगले दिन से पितृपक्ष भी आरंभ हो जाएंगे।