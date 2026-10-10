बक्सर में अजीबोगरीब साइबर फ्रॉड: कभी बनवाया ही नहीं ATM कार्ड, फिर भी खाते से उड़े ₹1.40 लाख

संवाद सहयोगी, कृष्णाब्रह्म (बक्सर)। स्थानीय थाना क्षेत्र के बड़का ढकाइच गांव निवासी मिथिलेश कुमार के बैंक खाते से तीन किस्तों में 1.40 लाख रुपये की निकासी का मामला सामने आया है। हैरानी की बात यह है कि पीड़ित का दावा है कि उसने कभी एटीएम कार्ड बनवाया ही नहीं था। इसके बावजूद उसके खाते से बक्सर और झारखंड की राजधानी रांची में एटीएम के माध्यम से रुपये निकाल लिए गए।

मामले में पीड़ित ने कृष्णाब्रह्म थाने में अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। पीड़ित का खाता पंजाब नेशनल बैंक की नया भोजपुर शाखा में है। जानकारी के अनुसार, 21 सितंबर को बक्सर में तथा 22 और 23 सितंबर को रांची से एटीएम के जरिए उसके खाते से रुपये निकाले गए।

1.40 लाख रुपये की निकासी लगातार तीन दिनों तक निकासी होने के बावजूद पीड़ित को इसकी जानकारी तत्काल नहीं मिल सकी। 25 सितंबर को मिथिलेश कुमार अपने खाते से रुपये निकालने बैंक पहुंचे। इस दौरान बैंककर्मियों से जानकारी लेने पर पता चला कि उनके खाते से तीन बार में कुल 1.40 लाख रुपये की निकासी हो चुकी है।

खाते से इतनी बड़ी रकम निकलने की जानकारी मिलते ही वह हैरान रह गए। इसके बाद उन्होंने कृष्णाब्रह्म थाने पहुंचकर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। प्राथमिकी में पीड़ित ने बताया है कि उन्होंने कभी एटीएम कार्ड बनवाया ही नहीं था।