बक्सर में दिनदहाड़े युवक की गोली मारकर हत्या, नहर किनारे मिला शव; इलाके में सनसनी

संवाद सहयोगी, डुमरांव (बक्सर)। स्थानीय थाना क्षेत्र अंतर्गत संभार-महरौरा मार्ग पर सरकारी बोरिंग के समीप शनिवार दोपहर अपराधियों ने 30 वर्षीय युवक मुलायम यादव की गोली मारकर हत्या कर दी।

उसका शव नहर किनारे मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई और भारी भीड़ जुट गई। सूचना पर थानाध्यक्ष संजय कुमार सिन्हा पुलिस बल और एफएसएल टीम के साथ पहुंचे व साक्ष्य जुटाकर जांच शुरू की।

गांव के बाहर सरकारी बोरिंग के पास मिला शव

मृतक संभार गांव निवासी उदय नारायण सिंह उर्फ वकील सिंह का अविवाहित पुत्र था। परिवार के अनुसार, वह सुबह करीब 9:30 बजे बहनोई रौशन यादव की बाइक लेकर बाजार जाने निकला था।