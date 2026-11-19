जागरण संवाददाता, बक्सर। जिले के चौसा प्रखंड अंतर्गत रामपुर के पास सड़क किनारे गड्ढे में फेंके गए करीब डेढ़ दर्जन मवेशियों के शव बरामद किए गए हैं। शवों के सड़ने से जब दुर्गंध निकलने लगी तब ग्रामीणों को जानकारी हुई और इसकी सूचना पुलिस और पशुपालन पदाधिकारी को दी गई। मौके पर पहुंचे अधिकारी जांच में जुटे हैं।

मिली जानकारी के अनुसार, शवों से जब दुर्गंध निकलने लगी और ग्रामीणों ने दुर्गंध की दिशा में जाकर देखा तब घटना की जानकारी मिलते ही राजपुर पुलिस को सूचना दी गई। घटना की सूचना मिलते ही बुधवार को मौके पर राजपुर पुलिस के साथ पशुपालन पदाधिकारी और चौसा बीडीओ पहुंचकर जांच में जुट गए। अनुमान लगाया जा रहा है कि क्षेत्र में सक्रिय पशु तस्करों द्वारा मवेशियों को ले जाने के क्रम में किसी कारण से काफी संख्या में मवेशियों की मौत हो जाने पर पकड़े जाने के भय से रात के अंधेरे में सुनसान जगह पर शवो को फेंक तस्कर फरार हो गए।

पुलिस का अनुमान है कि शव कम से कम चार से पांच दिन पुराने हो सकते हैं। मौके पर पहुंचे पशुपालन विभाग के पदाधिकारी मवेशियों का पोस्टमार्टम करते हुए उनकी मौत की वजह पता लगाएंगे। इसके बाद शवो को वही गड्ढे में दफन कर दिया जाएगा।