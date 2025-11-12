Sonpur Mela 2025: अब जहाज ही नहीं, ट्रेनों से भी पहुंच सकते हैं सोनपुर मेला; यहां देखें लिस्ट

जागरण संवाददाता, आरा। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर मेला जाने और घूमने का भोजपुर वासियों में हमेशा से क्रेज रहा है। पहले विकल्प नहीं होने पर यहां से लोग पानी वाले जहाज से मेला घूमने जाते थे। एक बार फिर लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। हर साल की तरह इस बार भी भोजपुर जिले सहित आसपास के इलाकों के लोगों में मेला घूमने का उत्साह चरम पर है। लोग परिवार व दोस्तों के साथ घूमने की योजना बना रहे हैं। ऐसे में सोनपुर मेला तक पहुंचने का सबसे आसान, सस्ता और आरामदायक साधन ट्रेन को माना जा रहा है।

ट्रेन से पहुंचना सबसे सुविधाजनक विकल्प है। आरा जंक्शन से सोनपुर तक पहुंचने के लिए कई ट्रेनें उपलब्ध हैं, जो दानापुर, पाटलिपुत्र होते हुए सीधे सोनपुर व हाजीपुर तक जाती हैं। हाजीपुर स्टेशन से सोनपुर मेला मात्र कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।

रेलमार्ग से यात्रा करने वालों के लिए यह सबसे सुविधाजनक विकल्प बन गया है, क्योंकि सड़क मार्ग पर इन दिनों भारी भीड़ और जाम की समस्या बनी रहती है। सुबह जाएं, शाम या रात को लौट आएं। जो लोग दिनभर मेला घूमकर शाम या रात में घर लौटना चाहते हैं, उनके लिए भी ट्रेन का टाइमटेबल अनुकूल है।