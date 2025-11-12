Sonpur Mela 2025: अब जहाज ही नहीं, ट्रेनों से भी पहुंच सकते हैं सोनपुर मेला; यहां देखें लिस्ट
सोनपुर मेला 2025 में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेलवे ने विशेष ट्रेनों की व्यवस्था करने का निर्णय लिया है। अब जहाज के साथ-साथ ट्रेनों से भी सीधे मेला स्थल तक पहुंचना आसान होगा। रेलवे जल्द ही विशेष ट्रेनों की सूची जारी करेगा, जिससे यात्रियों को यात्रा योजना बनाने में मदद मिलेगी और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
जागरण संवाददाता, आरा। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर मेला जाने और घूमने का भोजपुर वासियों में हमेशा से क्रेज रहा है। पहले विकल्प नहीं होने पर यहां से लोग पानी वाले जहाज से मेला घूमने जाते थे।
एक बार फिर लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। हर साल की तरह इस बार भी भोजपुर जिले सहित आसपास के इलाकों के लोगों में मेला घूमने का उत्साह चरम पर है। लोग परिवार व दोस्तों के साथ घूमने की योजना बना रहे हैं। ऐसे में सोनपुर मेला तक पहुंचने का सबसे आसान, सस्ता और आरामदायक साधन ट्रेन को माना जा रहा है।
ट्रेन से पहुंचना सबसे सुविधाजनक विकल्प है। आरा जंक्शन से सोनपुर तक पहुंचने के लिए कई ट्रेनें उपलब्ध हैं, जो दानापुर, पाटलिपुत्र होते हुए सीधे सोनपुर व हाजीपुर तक जाती हैं। हाजीपुर स्टेशन से सोनपुर मेला मात्र कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
रेलमार्ग से यात्रा करने वालों के लिए यह सबसे सुविधाजनक विकल्प बन गया है, क्योंकि सड़क मार्ग पर इन दिनों भारी भीड़ और जाम की समस्या बनी रहती है। सुबह जाएं, शाम या रात को लौट आएं। जो लोग दिनभर मेला घूमकर शाम या रात में घर लौटना चाहते हैं, उनके लिए भी ट्रेन का टाइमटेबल अनुकूल है।
आरा जंक्शन से सुबह 5:40 बजे खुलने वाली आरा-जयनगर इंटरसिटी एक्सप्रेस सुबह 8:20 बजे के करीब हाजीपुर पहुंच जाती है। इसके अलावा कई अन्य लोकल और एक्सप्रेस ट्रेनें भी सुबह से दोपहर तक हाजीपुर के लिए उपलब्ध हैं। वहीं, मेला घूमने के बाद लौटने के लिए शाम और रात में कई ट्रेनों की व्यवस्था की गई है।
अगर किसी को देर रात थिएटर या सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने का मन है तो वे नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस समेत कई स्पेशल ट्रेनों का लाभ ले सकते हैं, जो हाजीपुर से सुबह करीब चार बजे प्रस्थान करती हैं।
