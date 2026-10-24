Sharad Purnima 2026: शरद पूर्णिमा पर चांदनी रात में सजेगी अमृत खीर वाली थाली, पीपल की छाल मिलाने का है विधान

संवाद सूत्र, शाहपुर (आरा)। हिंदू धर्म में शरद पूर्णिमा का विशेष धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि इस रात चंद्रमा अपनी सोलह कलाओं से परिपूर्ण होकर अमृतमयी किरणें बिखेरता है। इसी विश्वास के साथ लोग दूध और चावल से बनी खीर को खुले आसमान के नीचे चंद्रमा की रोशनी में रखते हैं।

देर रात तक चांदनी में रखने के बाद खीर को प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। क्षेत्र में वर्षों से चली आ रही इस परंपरा को लेकर लोगों में विशेष उत्साह रहता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, शरद पूर्णिमा की रात माता लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं। इस दिन विधि-विधान से माता लक्ष्मी की पूजा-अर्चना करने से सुख-समृद्धि और धन-धान्य की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि कई घरों में शाम से ही पूजा की तैयारी शुरू हो जाती है। दूध और चावल से खीर बनाई जाती है और उसे चंद्रमा की रोशनी में रखकर सुबह या देर रात प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है।

चांदनी में रखी खीर खाते हैं लोग शाहपुर के उमेश चंद्र पांडे और रतनपुरा के राजकिशोर सिंह बताते हैं कि वे पिछले कई वर्षों से शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा की रोशनी में खीर रखकर उसका सेवन करते हैं। उनके अनुसार, खीर बनाने व खाने की विधि पर भी विशेष ध्यान दिया जाता हैं।

उमेश चंद्र पांडे के अनुसार खीर में पीपल के छाल को सुखा कर उसका पाउडर बना लिया जाता है और उसे आवश्यकता अनुसार खीर में मिला कर सेवन किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं में इस खीर को अमृत तुल्य माना जाता है।