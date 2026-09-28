भोजपुर में घर के अंदर चल रहा था देह व्यापार, संचालिका समेत 3 महिलाएं गिरफ्तार; आपत्तिजनक सामान बरामद

जागरण संवाददाता, आरा। भोजपुर जिले के चरपोखरी थाना क्षेत्र के गड़हनी में एक घर में संचालित देह व्यापार के अड्डे का पुलिस ने राजफाश किया है।

मानव व्यापार निरोधक टीम और महिला पुलिस की संयुक्त टीम ने दंडाधिकारी के नेतृत्व में छापेमारी कर संचालिका समेत तीन महिलाओं को गिरफ्तार किया। मौके से दो मोबाइल और दो डब्बा कंडोम बरामद किए गए।

इस मामले में चरपोखरी थानाध्यक्ष के बयान पर अनैतिक देह व्यापार (निवारण) अधिनियम के तहत प्राथमिकी की गई है। प्राथमिकी में संचालिका समेत तीन को नामजद किया गया है, जबकि तीन-चार अज्ञात को भी आरोपित बनाया गया है।

पुलिस के अनुसार, प्राथमिकी में महिलाओं को बहला-फुसलाकर लाने और पैसे का लेन-देन कर देह व्यापार कराने के आरोप लगाए गए हैं।

दोनों अन्य महिलाएं गड़हनी और चांदी क्षेत्र की बताई जा रही हैं। पुलिस को गड़हनी स्थित एक घर में देह व्यापार संचालित किए जाने की शिकायत मिल रही थी।

इसके बाद टीम गठित कर छापेमारी की गई। पुलिस के अनुसार, जांच के दौरान घर में आपत्तिजनक गतिविधियां पाई गईं।

एसपी अवधेश दीक्षित ने कार्रवाई की पुष्टि करते हुए बताया कि दंडाधिकारी के नेतृत्व में संबंधित घर को सील कर दिया गया है। पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है और अड्डे से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका भी खंगाली जा रही है।