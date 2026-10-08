अधूरी रह गई ताड़ी पीने की इच्छा, नाना पाटेकर ने बिहार के आरा में बताई थी अपने मन की बात

नीरज कुमार, कोईलवर(आरा)। सिनेमा के पर्दे पर अपने दमदार संवाद और अभिनय से करोड़ों दिलों पर राज करने वाले अभिनेता नाना पाटेकर अब हमारे बीच नहीं रहे।

गुरुवार की सुबह 75 वर्ष की उम्र में उनके निधन की खबर ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। आरा से उनकी यादें गहराई से जुड़ी हैं।

कोरोना के समय में कोईलवर आए थे और पर्यवरण एवं हरियाली का महत्व समझा गए थे। कोईलवर के तत्कालीन केंद्रीय रिजर्व सुरक्षा बल के कमांड मुख्यालय परिसर में उनके हाथों लगाए गए आम और आंवले के पौधे आज पेड़ बन चुके हैं। ये पेड़ नाना की उस सोच और संवेदना की गवाही दे रहे हैं, जिसमें प्रकृति और इंसान दोनों के लिए प्रेम था।

28 जून 2020 को नाना पाटेकर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 47वीं वाहिनी के कोईलवर स्थित मुख्यालय पहुंचे थे। कोरोना संक्रमण के दौर में जवानों और किसानों के बीच पहुंचे नाना ने लोगों का हौसला बढ़ाया था। उन्होंने आम और आंवले के पौधे लगाए और पौधारोपण की उपयोगिता बताते हुए कहा था कि पेड़-पौधे जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं। उनका संदेश था कि प्रकृति बचेगी, तभी मानव जीवन भी सुरक्षित रहेगा। उस समय नाना ने किसानों और जवानों को देश का बड़ा हितैषी बताते हुए उनके योगदान की सराहना की थी।

कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर लोगों से शारीरिक दूरी बनाए रखने और मास्क का इस्तेमाल करने की अपील भी की थी। जवानों से मिल बढ़ाया था उत्साह सीआरपीएफ कैंप में जवानों से मिलकर उन्होंने उनका उत्साह बढ़ाया था। नाना पाटेकर के कोईलवर आगमन के दौरान बिहार सेक्टर के तत्कालीन आईजी, डीआईजी, 47वीं वाहिनी के तत्कालीन कमांडेंट भूपेश यादव ने उन्हें शॉल और बुके देकर सम्मानित किया था।