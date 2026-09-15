आरा: कृषि यांत्रीकरण योजना 2026-27 शुरू, 85 तरह के कृषि यंत्रों पर मिलेगा 40 से 80% तक अनुदान

जागरण संवाददाता, आरा। खेती में बढ़ती मजदूरी और लगातार बढ़ रही उत्पादन लागत के बीच किसानों के लिए राहत की खबर है। कृषि विभाग ने कृषि यांत्रीकरण योजना 2026-27 के तहत आधुनिक कृषि यंत्रों पर अनुदान देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। किसान 30 सितंबर से कृषि विभाग के आनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

योजना के तहत जिले में इस वर्ष 85 प्रकार के कृषि यंत्रों पर 40 से 80 प्रतिशत तक अनुदान देने का प्रविधान किया गया है। कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत विभिन्न श्रेणियों के लाभार्थियों के लिए भौतिक और वित्तीय लक्ष्य जारी कर दिए गए हैं। इस योजना का कुल बजट 798.35 लाख रुपये निर्धारित किया गया है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों की भागीदारी है।

ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से होगा चयन योजना का लाभ लेने वाले किसानों का चयन ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। लाटरी में चयनित किसानों को स्वीकृति पत्र यानी परमिट जारी किया जाएगा। परमिट मिलने के बाद किसान निर्धारित समय के अंदर संबंधित कृषि यंत्र खरीद सकेंगे। परमिट की वैधता 15 दिनों की होगी।

इस अवधि में किसान को निर्धारित कृषि यंत्र खरीदना अनिवार्य होगा। समय सीमा के अंदर यंत्र नहीं खरीदने पर परमिट स्वत: समाप्त हो जाएगा। कृषि यंत्र खरीदने के बाद अनुदान की राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे किसान के बैंक खाते में भेजी जाएगी।

आधुनिक यंत्रों पर मिलेगा अनुदान कृषि यांत्रीकरण योजना में खेती के विभिन्न कार्यों में उपयोग होने वाले आधुनिक कृषि यंत्रों को शामिल किया गया है। इनमें खेत की जुताई, बुआई, रोपनी, निकाई-गुड़ाई, सिंचाई, कटाई और अन्य कृषि कार्यों से संबंधित मशीनें शामिल हैं। विभाग का उद्देश्य आधुनिक मशीनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर किसानों के समय, श्रम और मजदूरी की लागत को कम करना है।

ड्रोन कस्टम हायरिंग सेंटर होगा स्थापित कृषि क्षेत्र में ड्रोन तकनीक के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए कुल 13 ड्रोन इकाइयों के लिए 65 लाख रुपये की राशि तय की गई है। कृषि स्नातक आवेदक को ड्रोन की लागत का 50 प्रतिशत अनुदान, अधिकतम पांच लाख रुपये तक दिया जाएगा। बताते चलें कि पहली बार ड्रोन को योजना में शामिल किया गया है।